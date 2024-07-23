الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير آذربيجان في طهران يلتقي مسؤولي وزارة خارجية إيران

سفير آذربيجان في طهران يلتقي مسؤولي وزارة خارجية إيران
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

ناقش سفير جمهورية آذربيجان في طهران ومسؤولو وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية القضايا التي تهم الطرفين.

العالمإيران

والتقى اليوم سفير جمهورية آذربيجان علي علي زاده، مع رئيس الدائرة الأوراسية في وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى دميرجي لو والمدير العام القنصلي للوزارة علي رضا محمودي.

وتم خلال هذا اللقاء بحث ومناقشة القضايا التي تهم البلدين.

والجدير ذكره ان سفارة جمهورية آذربيجان في طهران استأنفت أنشطتها في 15 يوليو.

وكانت وزارة خارجية جمهورية آذربيجان قد أكدت في وقت سابق أن استئناف نشاط سفارة هذه الدولة سيساعد على مواصلة تطوير العلاقات بين باكو وطهران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين والقضايا التي تحتاج إلى حل.

روابط ذات صلة

جمهورية أذربيجان تعيد فتح سفارتها في طهران

مباحثات إيرانية - آذربيجانية تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين

خارجية آذربيجان تعلن نقل سفارتها في طهران الى موقع جديد

قريبا.. سفارة جمهورية أذربيجان تستانف نشاطها في طهران