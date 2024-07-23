شهر حزيران المنصرم سجل درجة حرارة قياسية في العالم

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أما في روسيا فقد احتل المرتبة الرابعة من حيث السخونة في تاريخ الأرصاد الجوية المحلية.

ووفقا لتوقعات خبراء مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، سيكون متوسط درجة الحرارة في شهر يوليو الجاري أعلى بحوالي درجة واحدة عن المعدل الطبيعي، لأنه اعتبارا من يوم 23 يوليو من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في جنوب البلاد بمقدار 8-10 درجات خلال النهار، أي يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 29-32 درجة في النهار. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وبرد ورياح شديدة في بعض المناطق.

ويذكر أن المتوسط ​​الشهري هو متوسط ​​درجة الحرارة لمدة شهر خلال فترة 30 عاما (أساسية). وحاليا وفقا لتوصيات المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية، تجرى الحسابات اعتمادا على بيانات الفترة 1991-2020، ويحتسب الانحراف على أنه الفرق بين متوسط ​​درجة الحرارة الشهرية المعتمد والفعلية.