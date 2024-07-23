إيران قد تطلق قمرا اصطناعيا جديدا في أغسطس

العالم – إيران

وفي مقابلة تلفزيونية عرض عيسى زارع بور تقريرا عن أعمال وإنجازات هذه الوزارة خلال الحكومة الـ13حكومة الشهيد إبراهيم رئيسي.

وأشار زارع بور إلى دعم ومتابعة الرئيس الشهيد لتحقيق الإنجازات الفضائية، وأضاف: من المحتمل أن نطلق في أغسطس القمر الاصطناعي الثالث عشر في حكومة الشهيد رئيسي، وهو ما يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أكبر عقد لصناعة الأقمار الاصطناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية وقال: بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار اصطناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء هذا العام.

وحول قاعدة جابهار الفضائية أشار إلى افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع هذا العام، وأعلن عن إطلاق أول قمر اصطناعي من هذه القاعدة قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.