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فيديو خاص: ماذا فعلت صواريخ بركان والفلق بقواعد لواء غولاني؟!!

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن المقاومة استهدفت اليوم جبل نيريا الذي يقع في شمال غرب جبل ميرون والقاعدة العسكرية التي تضم مجموعة من كتائب التشغيل العسكري لجيش الاحتلال ويشغلها اليوم نخبة من لواء غولاني في قاعدة نيريا.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا: ان الهجوم تم بسرب من المسيرات الانقضاضية وحقق اهدافه من خلال اصابتها بدقة في هذه القاعدة.

وتابع: العملية الثانية نفذتها المقاومة في سياق الرد على الاعتداءات الاسرائيلية على شقرا وشيحيم وقرى اخرى بغارات منذ امس، وشملت قاعدة كتيبة السهل في بيت هلل بصواريخ الفلق وادت الى اشتعال الحرائق في هذه القاعدة.

واوضح مراسل العالم: قبل قليل ايضا كان هناك استهداف لموقع المرج بصاروخ بركان ثقيل، واندلعت سحب الدخان من الموقع الذي يقع خلف مستعمرة المطلة.

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