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فيديو خاص: تطورات مهمة في خانيونس، تابع التفاصيل!!

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس.

العالم - خاص بالعالم

واوضح مراسلنا: كما تتركز نيران كثيفة للاحتلال على مناطق بني سهيلا وخزاعة والشيخ ناصر والنجار وعبسان الصغيرة والكبيرة.

واضاف ان آليات الاحتلال تتمركز بالقرب من منطقة بني سهيلا وتقوم بنبش قبور الفلسطينيين، فيما ينتشر القناصة الاسرائيليون على البنايات يقومون باطلاق النار على كل من يتحرك.

واوضح مراسل قناة العالم: قبل قليل اصيب مواطن وتقدم مواطنون لانقاذه، حيث استهدفتهم قناصة الاحتلال، ما ادى الى استشهاد اثنين وإصابة آخرين، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر.

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