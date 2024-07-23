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الاعتقال الإداري .. الفلسطينيون متهمون بالهوية !

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

بعد 7 أكتوبر اعتقل الكيان الإسرائيلي 4655 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس وحول 80 بالمئة منهم إلى "الاعتقال الإداري" الذي تصفه مؤسسات حقوق الانسان بـ"الانتقامي" و"غول إسرائيل" و"الموروث عن الانتداب البريطاني".

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