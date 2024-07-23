كتائب القسام: هذه تفاصيل الكمين الثلاثي قرب جنين

العالم - فلسطين

وقالت القسام في بلاغ عسكري اليوم الثلاثاء: “بعد عودتهم لقواعدهم بسلام، أكّد مجاهدو القسام في محافظة جنين تمكنهم من إيقاع قوة صهيونية في كمين ثلاثي مركّب قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية المطلة”.

وأوضحت أنّ مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بالسياج الفاصل لاستدراج قوات الاحتلال، وباغتوا القوة المتقدمة لإصلاح السياج بعبوة ثانية ما أدى إلى إصابة جنديين من أفرادها.

وتابعت بالقول: “ثم قام مجاهدو القسام بتفجير عبوة ثالثة بطواقم الإنقاذ التي هرعت لإسعاف الجنود المصابين؛ أدت إلى إصابة ضابط بجيش الاحتلال”.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب جنديان بجيش الاحتلال، بتفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة “ميراف” على الحدود بين الداخل المحتل ومدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن العبوة الناسفة انفجرت بعناصر الأمن قُرب الجدار، وجرى تفعيلها عن بُعد، ما أدى لإصابة جنديين في الحدث.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في نشاطات المقاومة العسكرية، وخاصة في منطقة شمال الضفة، وأبرز هذه العمليات تفجير عبوات ناسفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المستوطنات.