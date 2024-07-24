قسد: منفتحون على الحوار مع دمشق وأوسي..هذه خطوة بالاتجاه الصحيح

العالم- سورية

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية اعرب أوسي عن أمنيته أن يبدأ الحوار فوراً بين الجانبين، وأن يشمل جميع الأكراد لأن القضية الكردية هي قضية وطنية سورية تحل عبر الحوار السوري- السوري في دمشق.

واضاف اوسي "رغم أن الجولات السابقة من الحوار بين قسد ومسؤولي الحكومة السورية في دمشق لم تسفر عن أي اتفاق حول المواضيع الخلافية أو نتائج سياسية إيجابية على مر السنوات الماضية، إلا أن تصريحات "مظلوم عبدي" قائد "قسد" الأخيرة باتجاه دمشق وطلب مواصلة الحوار وإمكانية الاتفاق مع حكومة دمشق، مهمة وإيجابية وخطوة بالاتجاه الصحيح، في ضوء المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، وخاصة ما يشاع من إمكانية (حصول) تقارب تركي سوري وتطبيع الأوضاع بين أنقرة ودمشق".

ورأى أوسي، أنه من الضروري استثمار تصريحات عبدي وانفتاحه على الحوار مع دمشق من دون شروط، متمنياً أن يبدأ الحوار الفوري مع دمشق وأن يشمل الحوار جميع الأكراد (معارضة وموالاة) لأن القضية الكردية هي قضية وطنية سورية بامتياز وشأن داخلي سوري.

وأضاف: "نحن في المبادرة الوطنية للكرد السوريين ومعنا قسم كبير من الأكراد وأغلبية مكونات الشعب السوري لسنا ضد التقارب مع تركيا والشعب التركي، لكن على أساس انسحاب الجيش التركي من جميع الأراضي السورية التي يحتلها وألا يتدخل في شؤون سورية، وألا يكون هذا الاتفاق الذي يتحدث عنه على حساب الكرد السوريين أو أي مكون آخر من مكونات الشعب السوري وهو ما أكد عليه الرئيس بشار الأسد في السنوات الأخيرة وبأن لقاءه بأردوغان مرتبط بالانسحاب التركي من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب".

وفي وقت سابق أمس أعلن قائد "قسد" "مظلوم عبدي" في مقابلة نشرتها وكالة "هاوار" الكردية أن "قسد" منفتحة على الحوار مع الجميع وفي مقدمتهم الحكومة السورية ولديهم إيمان بالتوصل إلى حل مع دمشق.