الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص:

ضغوط جيش الاحتلال على الحاضنة الشعبية والدعوة للصفقة

الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني تكثيف العدوان بالقصف الجوي على خانيونس وممارسة الاحتلال أعلى درجات الضغوطات على الحاضنة الشعبية للمقاومة نتيجة تخبطه في الميدان؟

العالم - مع الحدث

  • كيف يريد الجيش الجمع بين ضغوطته العسكرية والمفاوضات الوصول يسعى للتوصل إليها رغم شروط نتنياهو القائل اليوم لعائلات الأسرى من واشنطن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل؟
  • هل يخشى الجيش الإسرائيلي فعليا من احتمال ترميم حماس لقدراتها العسكرية في جنوب القطاع وغيره وانها لا تعاني نقصا في عناصرها؟
  • ما أهمية ما صدر عن إعلان بكين بعد اجتماع 14 فصيلا فلسطينيا لجهة الاتفاق على انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية وتبني حكومة مصالحة مؤقتة لإدارة القطاع بعد الحرب؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من المتحدث باسم الجهاد الإسلامي محمد حاج موسى، المتابع للشأن الإسرائيلي، أحمد الصفدي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد تفاصيل إعلان بكين"لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية

اتفاقية الوحدة الوطنية.. خطوة صينية مهمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني