ضغوط جيش الاحتلال على الحاضنة الشعبية والدعوة للصفقة

العالم - مع الحدث

كيف يريد الجيش الجمع بين ضغوطته العسكرية والمفاوضات الوصول يسعى للتوصل إليها رغم شروط نتنياهو القائل اليوم لعائلات الأسرى من واشنطن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل؟

هل يخشى الجيش الإسرائيلي فعليا من احتمال ترميم حماس لقدراتها العسكرية في جنوب القطاع وغيره وانها لا تعاني نقصا في عناصرها؟

ما أهمية ما صدر عن إعلان بكين بعد اجتماع 14 فصيلا فلسطينيا لجهة الاتفاق على انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية وتبني حكومة مصالحة مؤقتة لإدارة القطاع بعد الحرب؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من المتحدث باسم الجهاد الإسلامي محمد حاج موسى، المتابع للشأن الإسرائيلي، أحمد الصفدي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..