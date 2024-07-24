الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا

العالم- فلسطين المحتلة

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن جيش الاحتلال "اقتحم طولكرم من محورها الجنوبي الغربي، وحاصر منزلًا".

وأشار إلى "إطلاق نار في محيط المنزل المحاصر في عزبة الجراد بطولكرم"، لافتا إلى أن الجيش استهدف المنزلَ المحاصرَ بطائرة انتحارية (مسيرة).

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية استخدام الاحتلال لشاب درعاً بشرياً من خلال ربطه على مقدمة إحدى الجيبات العسكرية.

ويأتي الاقتحامُ الإسرائيلي لمدينة طولكرم بعد ساعات من انسحابه منها مخلفًا 5 شهداء في صفوف الفلسطينيين.

حيث روى سكان مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية، كيف حولت القوات الإسرائيلية مخيمهم إلى "كومة دمار ومكانا للتنكيل بالجثامين" في غضون 16 ساعة فقط، شهدت الكثير من القصف والتدمير المتعمد.

وأسفرت تلك العملية عن استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم سيدتان، و3 من القادة البارزين في المخيم، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال احتجزت جثامين 4 فلسطينيين، بينهم فتاة.

وأشارت إلى أن الجثامين المحتجزة تعود لكل من "أشرف عيد زاهر نافع، ومحمد إبراهيم محمد عوض، ومحمد بديع محمد رضوان، وبيان محمد جمعة سلامة عيد".

وتشمل هذه القائمة 3 من القيادات البارزة في المخيم، والذين نعتهم حركة حماس في بيان قائلة إن "عملية اغتيال جبانة نفّذها جيش الاحتلال الإرهابي، طالت القائد المجاهد أشرف عيد نافع، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه القادة في كتائب شهداء الأقصى (محسوبة على حركة فتح) محمد عوض ومحمد بديع".

وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة إلى 585 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و400 مصاب، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

ونفذت "إسرائيل" تلك العملية العسكرية في مخيم طولكرم بينما تشن بدعم أمريكي حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلَّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.