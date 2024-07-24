3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية

العالم - فلسطين

ویترأس الوفد كل من جیل دوڤیر، وعبد المجید مراري، وعیسى غولتاسلار وخالد الشولي، بحسب وكالة "قدس برس".



وقال المتحدث باسم الفریق القانوني أمام الجنائية الدولية، عبد المجید مراري، في بيان إن الشكوى الأولى تتعلق بھجوم الثامن من حزيران/ یونیو الماضي على مخیم النصيرات، والذي تسبب في استشهاد 270 فلسطينيا لغرض إطلاق سراح 4 محتجزين، وسیتقدم فريق الدفاع بشكوى نیابة عن خمس عشرة ضحیة مباشرة للھجوم.

فیما الشكایة الثانیة تخص الدكتور عدنان البرش، جراح العظام الفلسطیني الشھیر، الذي ألقي القبض عليه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أثناء مزاولته لمھامه الطبیة والإنسانیة في مستشفى العودة وقد توفي في السجن جراء التعذیب وسوء المعاملة ولم یتم مواجھته بأیة تھمة ولا محاكمته في إطار قانوني سلیم، وسیتم التقدم بالشكوى نیابة عن أخیه والذي قام بتفویض الفریق القانوني.

أما الشكوى الثالثة فمقدمة من الدكتور محمد أبو سلمية، طبیب الأطفال ومدیر مستشفى الشفاء الذي تم القبض علیه في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على أساس زائف تماما وغیر قانوني وذلك بتھمة وجود قاعدة عسكریة یحمیھا المستشفى.

ويذكر أن الطبيب أبوسلمیة تعرض بعد اعتقاله على الفور للتعذیب وسوء المعاملة في سجنین إسرائیلیین ولم یتم اتھامه ولا محاكمته ھو أیضا، وأُطلق سراحه مع 50 شخصا آخر في 1 تموز/ یولیو الجاري.



ھذا وسیعقد فریق المحامین على ھامش ھذه الإجراءات القضائیة في مقر المحكمة الجنائیة الدولیة اجتماع عمل مع قسم الضحایا التابع للمحكمة، وذلك لتنظیم الدفاع الجماعي والفردي عن العدد الكبیر جدا من الضحایا حيث تم حتى الآن تسجیل ملفات 756 فلسطینیا في غزة، ولا زالت القائمة طویلة.

كما تم نشر أول تقریر مفصل عن تأثیر الحرب على الصحة العقلیة من قبل برنامج الصحة العقلیة المجتمعیة في غزة (GCMHP)، وھو یحدد الآثار المدمرة لصدمات الحرب على جمیع سكان قطاع غزة حیث سیدرس الفریق مع قسم الضحایا سبل تبني الجنائیة الدولیة للحالات الصحیة المعقدة، وعلیه سیُنظم برامج عمل مشتركة حولھم مع قسم الضحایا.