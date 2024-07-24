العدوان الاسرائيلي علی الحديدة وتبعاته عليها

العالم - انقلاب الصورة

هذه العملية الوحشية لم تستهدف سوی أهداف مدنية تعود للشعب اليمني، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت خرجا ليستعرضا بطولات ليس لها أي أساس في الواقع.

فقد قال نتنياهو:"هذه العملية أصابت أهدافاً تبعد 1800 كيلومتر عن حدودنا. انها توضح لأعدائنا انه لايوجد مكان لاتصل اليه اليد الطويلة لدولة "اسرائيل"".

اما غالانت فقد قال:"ان النار التي تشتعل الان في الحديدة يرونها بوضوح في كل انحاء الشرق الاوسط".

وجاء في قناة آي-24 الاسرائيلية:"قالت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان الهجوم الاسرائيلي علی ميناء الحديدة في اليمن أضر بالمدنيين أكثر من ردعه للحوثيين كونه ميناء رئيسي يغذي أكثر من 20 مليون مدني يمني. الضربة الاسرائيلية لم تحقق الردع وفق مسؤولين عسكريين. وبعد أيام من الضربة قال يمنيون ان الضربة الاسرائيلية أكسبت الحوثيين شعبية أكثر".

اما اميركا فقد توسلت الحوثيين بعدم الرد علی "اسرائيل" وسط توقعات بضربة مرعبة والحوثي رفض ذلك.

وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن قيام الولايات المتحدة الاميركية بإرسال رسائل الی صنعاء من خلال سلطنة عمان مطالبة اياهم بضبط النفس وعدم الرد علی الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة.

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