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الشرطة الألمانية تداهم المسجد الأزرق الشهير في هامبورغ 

الشرطة الألمانية تداهم المسجد الأزرق الشهير في هامبورغ 
الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

حظرت الحكومة الألمانية، "المركز الإسلامي في هامبورغ" وهو جمعية مسلمة تدير مسجدا في هذه المدينة الألمانية كانت محور تحقيق منذ أشهر عدة للاشتباه بدعمها حزب الله.

العالم - اوروبا

وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية ان العشرات من ضباط الشرطة داهموا فجر اليوم الأربعاء المسجد الأزرق الشهير في مدينة هامبورغ، والذي يديره المركز الإسلامي في المدينة.

وادعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ان المواد التي تم ضبطها على ذمة التحقيق و زعمت ان "الشبهات الخطيرة لدرجة دفعتنا إلى إصدار أمر الحظر".

كما زعمت الوزيرة الالمانية أن المركز الاسلامي يروج "أيديولوجية الثورة الإسلامية" و مرتبط بإيران ... مشيرة ان المركز ومنظماته الفرعية يدعمون "حزب الله" وينشرون "معاداة السامية" حسب تعبيرها.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم إغلاق 4 مساجد للشيعة في ألمانيا كما شرعت السلطات في مصادرة أصول المركز.

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