نتنياهو ينتظر التوقيت السياسي المناسب له للإعلان عن الصفقة

العالم- فلسطين المحتلة

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين التفاصيل التي تم الاتفاق عليها الحلول لـ"الصعوبات الأمنية" بالنسبة للكيان، التي قد تنشأ عن الانسحاب من محور فيلادلفيا وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، في الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء، تشير إلى أن نتنياهو يتجه نحو إبرام صفقة، لكنه لن يعلن عن ذلك في خطابه المرتقب اليوم في الكونغرس الأميركي.

وقال وزير من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لم تسمه الصحيفة: "نتنياهو يريد صفقة تبدأ في أغسطس/ آب (القريب)، بحيث تمتد حتى بداية ولاية ترامب (الرئيس الأميركي السابق دونالد)"، في حال انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، مضيفاً: "لذلك عندما يبدأ عهد ترامب، سيكون مريحاً أكثر بكثير، بدء المهمة في الشمال (في لبنان) وضد إيران".

ويعتقد مسؤول كبير آخر في حزب الليكود، مثل معظم زملائه، أنه على عكس تهديداتهما، فإن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش لن يتعجلا حل الحكومة في حال إبرام صفقة. كما أن عطلة الكنيست التي تقترب قد تساعد نتنياهو على البدء بصفقة.

وفسر المسؤول الإسرائيلي التقديرات بشأن عدم مسارعة بن غفير وسموتريتش لحل الحكومة، بالقول إن "احتمال استئناف القتال بعد الدفعة الأولى (من الصفقة) مرتفع للغاية، وبالتالي لا يوجد سبب يدعو بن غفير أو سموتريش إلى مغادرة الحكومة. حماس تلقت ضربات مثل تصفية كبار مسؤوليها، وهي تخشى دخول ترامب البيت الأبيض".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن نتنياهو يستعد لدخول ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويمكن القول إن أحد الأهداف التي يرغب في تحقيقها، في زيارته إلى الولايات المتحدة، هو التصالح مع المرشح الذي يتصدر السباق الرئاسي، فيما اعتبر وزير من حزب الليكود أن "ترامب سيكون جيداً لإسرائيل، ولكن سيئاً لنتنياهو. وليس هناك شك في أن نتنياهو سوف يتملق له الآن، ليكسبه مجدداً".

وسبق أن عبر ترامب عن غضبه من الطريقة التي هنأ فيها نتنياهو الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بعد تفوقه على ترامب في الانتخابات الماضية 2020، واعتبر أنه ليس وفياً.