إعلان بكين للوحدة الوطنية الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأوضح حاج موسى في حديثه لقناة العالم الإخبارية أن لقاء بكين شهد أجواء إيجابية بين كافة الفصائل الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على نقاط أساسية وجذرية تؤسس لمرحلة جديدة، شريطة العمل بما تم الاتفاق عليه بشكل حقيقي وجدي.

وأشار حاج موسى خلال برنامج "مع الحدث" إلى أن اللقاء تناول مسألة توحيد الجهود لمواجهة العدوان وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة. وأكد أن اجتماعاً عاجلاً للأمناء العاملين سيعقد من أجل إصدار قرارات ووضع جدول زمني لآليات التطبيق، بهدف تشكيل حكومة فلسطينية جامعة تدير العدوان وتؤسس لمرحلة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.

وأضاف حاج موسى أن هذا الاتفاق مهم جداً وسيمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه. وأكد أن حركة الجهاد الإسلامي معنية بكل ما تم التوافق عليه، بما في ذلك إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كافة الفصائل إليها. ومع ذلك، شدد على أن الحركة لا تعترف بأي من القرارات الدولية التي تعطي الاحتلال الحق في إقامة دولة في فلسطين، وأنها غير معنية بما صدر عن اتفاقيات أوسلو.

وختم حاج موسى بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية تدير العدوان وتقود الشعب الفلسطيني نحو الانتصار، مشيراً إلى أن الملفات الحساسة، وأولها التفاوض مع الاحتلال، تحتاج إلى قيادة فلسطينية موحدة.