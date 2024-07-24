قوات الاحتلال في مصيدة القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى

العالم - فلسطين

وفي محور تل السلطان ووسط البلد بمدينة رفح جنوبي القطاع تجددت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، حيث قال شهود عيان إن مروحيات الاحتلال تطلق نيرانها على کل من يتحرك في تل السلطان غربي رفح. فيما بثت كتائب القسام مشاهد لكمائن نفذتها ضد جنود الاحتلال في رفح، معلنة استهداف جرافة إسرائيلية شرقي مدينة خانيونس.

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كتائب القسام اعلنت ايضا إنها استهدفت قوات الإحتلال المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط القطاع بقذائف الهاون.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت تجمعات لجيش الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

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ورغم اعلان جيش الاحتلال استهداف اكثر من خمسين هدفاً تابعاً للبنية التحتية لحركة حماس، تشمل مستودعات ذخيرة ونقاط مراقبة ومباني ومساراً من الانفاق في منطقة خانيونس، الا ان تصريحات نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء امير برعام في محادثات مغلقة كشفت ان تلك العمليات ليست سوى لتحقيق انتصارات وهمية على الارض. فبحسب تصريحات برعام التي نقلتها القناة الرابعة عشر الاسرائيلية، لا يستطيع جيش الاحتلال تحقيق اهداف الحرب، التي كان بلاد من ادخال تغيييرات عليها بعد شهر من اندلاعها.