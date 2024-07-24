وفد إسرائيلي رفيع في القاهرة.. نتنياهو يلمح لصفقة تبادل أسرى

العالم - خاص بالعالم

من أجل بحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس وتطورات الحرب في قطاع غزة، يصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية لعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المصريين، وذلك قبيل الاجتماع الرباعي الذي سيعقد في العاصمة القطرية الخميس وسيضم مسؤولين قطريين ومصريين وأميركيين وإسرائيليين.

وبحسب مصدر مصري مطلع فإن الموافقة المصرية على استقبال الوفد الإسرائيلي مجددا، جاءت بعد الاتصالات التي أكدت منح الأخير صلاحيات واسعة، تسمح بالوصول إلى اتفاق. واكد المصدر أن مباحثات القاهرة تتناول التفاصيل الخاصة بالوضع على الشريط الحدودي، وتحديدا ملفي معبر رفح وتواجد القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا.

تحركات تاتي في وقت ارتفع فيه منسوب التفاؤل، وإن كان لا يزال محاطا بحذر كبير جدا، بإمكانية التوصل إلى صفقة خلال الأسابيع المقبلة، حيث يرى الوسطاء في القاهرة والدوحة أن المرحلة الأولى من الصفقة، تبدو في متناول اليد حاليا، ويمكن المضي فيها، لكن الخوف يبقى من مفاجآت بنيامين نتنياهو وألغامه التي اعتاد على تفجيرها في الساعات الأخيرة. كما أن الاتصالات بين الوسيطين القطري والمصري ومسؤولي الإدارة الأميركية خلال اليومين الماضيين، شهدت تأكيدات أميركية أن صفقة التبادل يمكن أن تكون وشيكة، وأن على الأطراف الاستعداد لذلك.

وفي سياق صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية، كشفت صحيفة هآرتس أن القيادة السياسية في الكيان الإسرائيلي تعتقد أن نتنياهو منفتح على الصفقة لكنه سيمتنع عن إعلان ذلك خلال خطابه في الكونغرس الأميركي، مؤكدة أن إعلان نتنياهو تنفيذ الصفقة مرتبط فقط بالتوقيت السياسي المناسب له.