نواب أميركيون يقاطعون خطاب نتنياهو وسط احتجاجات واسعة

العالم - خاص بالعالم

على وقع الاحتجاجات ووسط موجة غضب بين الاميركيين من جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة واستمرار الدعم التسليحي لتل ابيب، يزور رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن أملا في تسوية الخلافات مع ادارتها والحصول على دعم متجدد للعدوان على القطاع.

ومن داخل الكونغرس وقبيل ساعات من كلمة نتنياهو امام النواب الاميركيين هكذا احتج مجموعة من النشطاء اليهود ينتمون الى جماعة يطلق عليها 'الصوت اليهودي من أجل السلام' على الدعم العسكري الاميركي لكيان الاحتلال وسط شعارات تطالب بوقف اطلاق النار في غزة.

احتجاج قابلته الشرطة بالقمع بذريعة أن المتظاهرين دخلوا الكونغرس بشكل غير قانوني، فيما أعلنت الجماعة أن الشرطة اعتقلت نحو ثلاثمئة محتج، وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه على مدى الأشهر التسعة الماضية شهدوا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتكبت باسمهم ومولتها حكومتهم.

زيارة تأتي وسط موجة انتقادات واسعة من قبل مسؤولين ونواب اميركيين، معلنين مقاطعتهم لكلمة نتنياهو بالكونغرس. السيناتور بيرني ساندرز قال إن نتنياهو مجرم حرب يحظى بشرف مخاطبة الكونغرس واصفا الامر بغير الأخلاقي.

جيف ميركلي السيناتور الديمقراطي علق بالقول إنه لا ينبغي منح نتنياهو منصة، وهو يعطي أولوية لبقائه السياسي على حياة الاسرى ، واضاف أن استراتيجية نتنياهو أدت الى مقتل أكثر من اثني عشر ألف طفل وامرأة، وسببت المجاعة في القطاع.

من جهته رأى النائب الديمقراطي جيري نادلر أن نتنياهو يعرض أمن كيان الاحتلال وحياة الاسرى واستقرار المنطقة وأعراف الديمقراطية للخطر، ويريد المحافظة على استقرار ائتلافه المتطرف، فيما قال السيناتور كريس فان هولين إنه لن يحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس داعيا زملاءه الى أن يقوموا بالمثل.

ياتي هذا وسط حديث عن أن نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس لن تحضر خطاب نتنياهو، وتعتقد أن على الولايات المتحدة أن تكون أكثر صرامة معه، في وقت رحب منافسها الجمهوري دونالد ترامب بلقاء نتنياهو في فلوريدا.