نزوح 100 فلسطيني دون أن يأخذوا معهم أي أغراض والسبب..

العالم - مراسلون

وأکد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان منطقة مواصي خان يونس هي منطقة صغيرة جداً بمساحة 28 کيلومتر ولاتتسع للعدد الکبير من الناس الذين نزحوا اليها، بحيث ان النازحين اجبروا علی أن يفترشوا الارض وساحات المستشفيات والمناطق العامة وذلک مع الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون بارتفاع درجة الحرارة وانتشار الامراض والکثافة السکانية الکبيرة واستمرار الحصار الاسرائيلي واغلاق المعابر وشح المياه واستمرار القصف الاسرائيلي للبنية التحتية واستمرار سياسة التجويع لسکان شمال قطاع غزة ومنع ادخال جميع المواد الغذائية باستثناء الطحين.

هذا وقد أکد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نزوح 150 ألف فلسطيني من منطقة خان يونس، باتجاه مناطق لا يوجد بها بنية تحتية، دون أن يأخذوا معهم أي أغراض أو متعلقات، بعد إصدار جيش الاحتلال الصهيوني أوامر بالإخلاء الفوري.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت المواطنين الفلسطينيين، الإثنين، على إخلاء مناطق واسعة من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي مكثف على المنطقة، دون إعطاء فرصة للفلسطينيين للاستعداد للإخلاء، ما أدى إلى ارتقاء 89 شهيداً وإصابة 263 آخرين بجروح، بالإضافة إلى فقدان 68 شخصاً.

وقبل أكثر من أسبوع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في منطقة "المواصي" المكتظة بتجمعات النازحين في خان يونس، وهي المنطقة التي أعلنها الاحتلال سابقا منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد تسعين فلسطينياً وإصابة 300 آخرين بجروح.

وتأتي تلك المجازر في إطار تواصل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل للشهر العاشر على التوالي، لا سيما وأنّ هجماته الوحشية تركز بشكل كبير على استهداف وقصف مناطق تجمعات النازحين التي سبق وأن أعلنها مناطق آمنة، كما يتعمد الاحتلال كذلك قصف البنايات السكنية والأحياء والمنازل المأهولة لإيقاع أكبر عدد من الشهداء والجرحى.