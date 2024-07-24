الكرملين يعلق على إعلان كييف استعدادها للمفاوضات

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وأضاف بيسكوف بحديث للصحفيين: "مثل هذا التصريح الصادر عن كوليبا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يتسق مع طرحنا. موسكو بانتظار التوضيح لأنها لم تطلع بعد على أي تفاصيل. هناك حيثيات مهمة هنا لا نعرفها بعد، ولذا سننتظر المزيد من التوضيح".

وكان وزير خارجية أوكرانيا قد أعلن في محادثات مع نظيره الصيني في بكين وانغ يي "استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا"، بعد حظر كييف أي تفاوض مع موسكو بموجب مرسوم أصدره فلاديمير زيلينسكي.

وطرح الرئيس بوتين عشية مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا مؤخرا شروط روسيا لاستئناف المفاوضات، وبينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو" وإعلانها الحياد على مستوى دستوري، ونزع سلاحها والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة نووية.

يذكر أن الصين كانت قد طرحت في فبراير 2023 رؤيتها للسلام في أوكرانيا تضمنت 12 بندا، ورحبت بها روسيا.