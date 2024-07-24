ارتفاع حاد في عدد المعتقلين والشهداء الفلسطينيين بالضفة

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وأضافت: بهذا يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان إلى 580 شهيداً. وفي سياق متصل، أفادت صحف عبرية بأن عمليات إطلاق النار تجاه المستوطنات قد تزايدت بنسبة 33% في الآونة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة.

هذا واستشهد شاب فلسطيني، واصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.



ووقعت مواجهات في مخيم قلنديا إثر اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وتفجيرها منزل أحد الشهداء. وفي طولكرم شمال غربي الضفة استشهد فلسطيني واصيب آخرون في اشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما اعلن عن استشهاد فتى في المدينة متأثرا بجروح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال قبل اسبوعين. وفي طوباس، استشهد فلسطيني خلال اشتباكات مع قوة اسرائيلية تسللت الى المدينة، وحاصرت منزلا يتحصن بداخله مقاومون.