تعليق 'أدرعي' على فيديو التقطه هدهد حزب الله من قاعدة جوية!

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وفي سياق ردود الافعال زعم المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": أن "الفيديو الذي نشره حزب الله تم التقاطه من قبل طائرة مسيرة تصويرية فقط. نشاط القاعدة الجوية لم يتعرض لأذى".

وأضاف، "يواصل جيش الدفاع ومن ضمنه سلاح الجو العمل ضد الوحدة الجوية لحزب الله ليستهدف مئات الاهداف من هذه الوحدة على مدار الأشهر الأخيرة" حسب زعمه.

وتابع، "سلاح الجو يعمل بكل الوسائل لحماية سماء إسرائيل وسيواصل العمل".

وكان قد صدر عن المقاومة الإسلامية حزب الله، اليوم الأربعاء، حلقة خاصة بعنوان "بعض ما رجع به الهدهد أمس الثلاثاء 23-07-2024".

ويظهر الفيديو صور من عمليات استطلاعية فوق قاعدة راميت دافيد العسكرية الإسرائيلية.

وتعتبر قاعدة رمات داود الجوية، قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً.

كما تعتبر احدى من أهم ثلاث قواعد جوية رئيسة في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتقع قاعدة رمات داود الجوية، جنوب شرق حيفا شمال فلسطين المحتلة، بالقرب من "كيبوتس رمات ديفيد"، وسميت باسم الكيبوتس، وتقع في سهل مرج ابن عامر، بالقرب من مستوطنة مجدو.