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نتنياهو في واشنطن، عتاب علني ودعم مبطن.. السودان مساع دولية لإنهاء الصراع

نتنياهو في واشنطن، عتاب علني ودعم مبطن.. السودان مساع دولية لإنهاء الصراع
الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إلقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي شكر فيها الإدارة الأميركية على دعمها اللامحدود لكيانه في عدوانه على غزة.

العالم - بانوراما

وأشار نتنياهو في كلمته إلى الأسرى ومفاوضات التهدئة، مضيفا أنه تم تبادل135 من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مهاجما المتظاهرين والمحتجين في العالم ضد حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، موجها اتهاماته إلى المتظاهرين خارج الكونغرس احتجاجا على زيارته والمطالبين بوقف العدوان على غزة، بأنهم يتلقون الدعم من إيران.

وألقى نتنياهو كلمته في ظل مقاطعة نحو 50 سيناتورا ديمقراطيا للكلمة، بالإضافة إلى عدد من السيناتورات الجمهوريين، حيث اعتبر النائب الجمهوري توماس ماسي أن الهدف من خطاب نتنياهو أمام الكونغرس هو تعزيز مكانته السياسية في تل أبيب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تعقد في سويسرا الشهر المقبل محادثات سلام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتهدف المباحثات إلى تحقيق وقف للعنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موافقته على المشاركة في المحادثات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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