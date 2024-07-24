نتنیاهو في معركة القاعات الفارغة بالكونغرس الامريكي!

العالم - الاحتلال

لكن الجلسة المرتقبة تشهد مقاطعة بين عدد من الشخصيات البارزة، كما أن نائبة الرئيس كامالا هاريس لن ترأس الجلسة، بسبب التزامها خارج المدينة، وسيقاطع العديد من المشرعين من الحزبين الكبيرين الجلسة.

لم يلتقِ نتنياهو أي مسؤول أمريكي في المطار عندما هبطت طائرته، كما تم تأجيل الاجتماع مع الرئيس جو بايدن، الذي كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء، حتى الخميس أو الجمعة، إذا حدث ذلك، حال تعافي الأخير من كوفيد-19.

يعتزم العشرات من المشرعين الديمقراطيين الابتعاد عن خطاب بنيامين نتنياهو الذي طال انتظاره أمام الكونجرس يوم الأربعاء، خوفًا من منح رئيس وزراء الإحتلال منصة وسط الصراع المستمر في غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

حتى الآن، قال ما لا يقل عن 18 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب وتسعة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ علنًا إنهم سيفتقدون خطاب نتنياهو الأول أمام الكونجرس منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وفقًا لموقع بوليتيكو، بما في ذلك رئيسة مجلس الشيوخ المؤقتة باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، وهي الأغلبية. سوط ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) وقادة حزبيين آخرين مثل النائب جيم كليبورن (ديمقراطي من ولاية ساوث كارولينا).

أعلن السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريغون الأمريكية قراره عدم حضور خطاب رئيس وزراء الكيان، قائلًا على منصة (إكس)، الثلاثاء: "عقب الهجوم المروع الذي شنته حماس، قتلت استراتيجية الحرب التي اتبعها نتنياهو أكثر من 12 ألف امرأة وطفل وتسببت في مجاعة واسعة النطاق".

وأردف: "(نتنياهو) جعل وجوده السياسي أولى من إطلاق سراح الرهائن (أسرى جنود الاحتلال). لا ينبغي له أن يتحدث أمام الكونجرس".

من جانبه وصف السيناتور المستقل بيرني ساندرز، دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس بـ "وصمة عار"، معرباً أنه"سينظر إليها بأسف".

وأضاف ساندرز: "من غير المسؤول أخلاقيا أن ندير ظهورنا لأزمة غزة خاصة أنها ممولة من دافعي الضرائب" .

وأعتبر ساندرز أن "الأربعاء سيكون أول مرة يعطى فيها مجرم حرب شرف إلقاء خطاب أمام الكونجرس"، وأردف: "الجنائية الدولية قد تصدر قريبا مذكرة اعتقال لنتنياهو الذي سيخاطب الكونجرس".

وتعد تلك الرحلة الأولى التي يسافر فيها نتنياهو إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وهي أيضًا الأولى له منذ أن قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى إلى اعتقاله فيما قالت إنها جرائم حرب محتملة في العدوان الإسرائيلي على غزة.

رقم قياسي لنتنياهو.. الحاكم الوحيد الذي يلقي أربع خطابات أمام الكونجرس

ويمتلك نتنياهو رقماً قياسياً بأنه الزعيم الوحيد الذي يلقي أربع خطابات أمام الكونجرس الأمريكي، كان اخرها في عام 2015، الذي شهد ظروف مماثلة لما يحدث الأن.

وتغيب نائب الرئيس آنذاك بايدن، إلى جانب 58 عضوًا في الكونجرس، عن إلقاء خطاب عام 2015 على الرغم من أن بايدن كان، في ذلك الوقت، رئيسًا لمجلس الشيوخ الأمريكي.

خلافات بين بايدن ونتنياهو

ويأتي الخطاب الحالي في وقت يشهد توتر للعلاقات بين واشنطن وتل أبيب ، مع إصرار الأخيرة على الأستمرار في الحرب في غزة، بينما ترى القيادة الأمريكية ضرورة إيقاف الحرب، من جانبه أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية لكيان الاحتلال رون ديرمر، الإدارة الأميركية، بأن الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو، لن يتضمن انتقادات ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب ما نقلت القناة "13" العبرية، دون ذكر مصدر.

وأضافت القناة أن ديرمر، المقرب من نتنياهو، قدم هذه التطمينات؛ رداً على الطلبات المتكررة للمسؤولين الصهاينة من قبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للحصول على معلومات حول ما سيتضمنه خطاب نتنياهو.

احتجاجات خارج الكابيتول

لكن ذلك لن يغض الطرف عن معارك أخرى تُخاض لكن خارج مبنى الكابيتول، وسيتجمع آلاف المتظاهرين – بعضهم مؤيدين للفلسطينيين، وبعض الإسرائيليين الذين يعتقدون أنه لا ينبغي لنتنياهو أن يذهب إلى أي مكان قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وبالتالي فإن الزيارة ستسلط الضوء على العداء تجاه الكيان المحتل والصراع داخل كيان الاحتلال، في حين أن الهدف الأصلي للرحلة هو إخماد كليهما.

وتتوقع الشرطة الأمريكية حضور عدد كبير من المتظاهرين وتتخذ ترتيبات أمنية إضافية في هذا الصدد، لكنها قالت إنه لا توجد أي تهديدات معروفة، وذلك في وقت ينظر فيه إلى أن الاحتجاجات التي تجتاح الجامعات الأمريكية تشير إلى أن استقبال نتنياهو خارج الإطار الرسمي ربما يكون عدائيًا.