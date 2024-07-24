الحزب الديمقراطي:ربع الأعضاء بالكونغرس غائبون اثناء خطاب نتنياهو

العالم - الاحتلال

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، مساء الأربعاء، كلمة أمام جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصادر في الحزب الديمقراطي الأمريكي، لم تسمها، أن "ربع المشرعين الديمقراطيين (من إجمالي 264 عضوا) على الأقل سيغيبون عن خطاب نتنياهو".

وأضافت: "بعض أعضاء الكونغرس لن يحضروا بحجة أن لديهم فعاليات انتخابية".

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي غدا الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاحقا نائبته كامالا هاريس.

ويلتقي نتنياهو الجمعة، في ولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي عدوانا على غزة أسفر عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.