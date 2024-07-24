إتفاق الفصائل الفلسطينية في بكين

العالم – باختصار

إنتهت باصدار"إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

إتفقت الفصائل على 8 نقاط دون الإشارة الى أي جدول زمني للتنفيذ.

من أبرز بنود الاتفاق الوصول الى وحدة وطنية فلسطينية شامله تضم القوى والفصائل الفلسطينية.

والإلتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

كما تم الإتفاق على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية.

كما اتفقت الفصائل على تشكيل حكومة ميثاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل وبقرار من الرئيس الفلسطيني.

ورفضت الفصائل كل أشكال الوصاية ومحاولات سلب الشعب الفلسطيني حقه في تمثيل نفسه.

مندوب حركة الجهاد الاسلامي احسان عطايا:" رفضنا أي صيغة تتضمن الاعتراف بـ"إسرائيل".

القيادي في حماس موسى أبو مرزوق:" أول نقطة تم الإتفاق عليها هي ضرورة وقف العدوان على غزة.

مصطفى البرغوثي محمود عباس سيبدأ مشاورات مع الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي: النقطه الأهم في الاتفاق هي تشكيل وحده حكومه الوحده

وزير خارجية الاحتلال"يسرائيل كاتس": وقعت حماس وفتح في الصين اتفاقا للسيطرة على غزة بعد الحرب.

لم تفلح حتى الآن العديد من المحاولات التي جرت لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية.

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