مقترح عراقي لاميركا حول سحب قواتها من هذا البلد..ما هو؟

العالم - العراق

واقترح الوفد العراقي على الجانب الأميركي أن يبدأ في أيلول القادم بسحب قوات التحالف الدولي من العراق على أن يتم سحب كل القوات بحلول أيلول 2025، مع الإبقاء على عدد من المستشارين العسكريين الأميركيين.



وقال وزير الدفاع العراقي، ثابت العاصي: "الوفدان بذلا جهوداً كبيرة للوصول إلى المرحلة المقبلة التي هي المرحلة الانتقالية".

وتألف الوفد العراقي من ممثلي وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة شؤون البيشمركة.



ويوجد في العراق 2500 جندي أميركي يتمركزون في ثلاث قواعد في العراق ومنطقة كردستان العراق.