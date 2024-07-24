الاحتلال يحاول استرداد هيبته المتهاوية بقتل الفلسطينيين في الضفة

العالم _ مراسلون

لا صوتَ أقوى من صوت البندقية في مخيمات شمال الضفة الغربية.

هم يدركون بأن التحرير لا يأتي إلا من فوهتها، ولو كثر الدمار ولو صار الوداع بالمئات.

ارتفعت وتيرة القصف الجوي بعد السابع من اكتوبر في المخيمات التي تنشط فيها الكتائب المسلحة، ورغم هذا قرار من منظومة امن الاحتلال برفع القيود على هجمات سلاح الجو الإسرائيلي للقضاء على المقاومة فيها.

لا هدف من كل هذا القتل والدمار في مخيمات شمال الضفة الغربية الا القضاء على المقاومين. يحاول جيش الاحتلال الاسرائيلي استرداد هيبته بعد ان تهاوت في السابع من اكتوبر.