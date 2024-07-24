انقرة تكشف حقيقة ترحيل قادة حماس إلى تركيا

العالم - فلسطين

وأضاف فيدان في حديث مع قناة "سكاي نيوز عربية"، "اليوم حماس موجودة، وغدا قد تظهر منظمة أخرى، المسألة هي ما سيكون عليه مستقبل المقاومة الفلسطينية، نحن في تركيا ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية، هناك بعض التصورات الخاطئة حول أننا ندعم حماس بشكل كبير، نحن لدينا قضية واحدة فقط ندعمها وهي القضية الفلسطينية المُحقّة".

واكد وزير الخارجية التركي "نعترف بحماس حزبا سياسيا تحت مظلة فلسطين".

كما نقلت "سكاي نيوز" عن فيدان قوله إن الحديث عن ترحيل قادة حماس إلى تركيا ليس سوى شائعات.

وتابع فيدان:أن الأميركيين والغربيين متفقون على أن بنيامين نتنياهو يتجنب اتخاذ خطوات في سياق الوصول لاتفاق يضع حدا للحرب، لأن وقف إطلاق النار في فلسطين لا يتوافق مع الأهداف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.