عشرات الشهداء والجرحى في 8 مجازر اسرائيلية بغزة

العالم _ خاص بالعالم

واضافت انه لا يزال هناك 68 مفقودا، واوضحت الوزارة أنّه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال مجازر الاحتلال الاخيرة، وإنّ طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

هذا وشن الاحتلال خلال 24 ساعة الاخيرة 130 قصفا بالطائرات والدبابات، وطال القصف 190 منزلا ومبنى سكنيا.

وفيما يخص حركة النزوح الجماعي من المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، أكدت الامم المتحدة ان نحو 150000 شخص نزحوا من مدينة خان يونس خلال يوم واحد فقط.

ولفتت إلى أن المدنيين اضطروا إلى الفرار دون أن يأخذوا أي شيء معهم، ودون وجود بنية تحتية في المناطق التي توجهوا إليها.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دمر جيش الاحتلال اكثر من 70 في المئة من البنية التحتية للمحافظة، التي تشمل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وآبار مياه والسوق المركزي ومرافق البلدية.

هذا في وقت تواصل في المقاومة الفلسطينية ردها على جرائم الاحتلال حيث اعلنت سرايا القدس قصفها لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون على طول خط الامداد في محور نتساريم، فيما نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهدافها احدى تجمعات جيش الاحتلال في محور نتساريم ايضا بصاروخين من نوع 107، فيما اعلن جيش الاحتلال اصابة 14 ضابطا وجنديا بينهم 2 جراحهم خطيرة خلال الساعات الـ24 الماضية جلهم في معارك قطاع غزة.