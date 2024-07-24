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الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني
الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء، السفير البريطاني في طهران على خلفية قيام الحكومة البريطانية بتسليم الولايات المتحدة أحد رعايا إيران بتهمة التفافه على العقوبات الأميركية.

العالم- ايران

وتم استدعاء السفير البريطاني في طهران، سايمون شركليف، إلى وزارة الخارجية الايرانية، وذلك في اعقاب قيام الحكومة البريطانية، بتسليم أحد المواطنين الايرانيين إلى أمريكا بتهمة التحايل على العقوبات.

وأبلغ المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية السفير البريطاني لدى إيران اعتراضاً شديد اللهجة على الاعتقال غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه إلى الولايات المتحدة. وطالب بالإفراج عنه.

والجدير بالذكر أنه بعد علم وزارة الخارجية الايرانية بالاعتقال غير القانوني للمواطن الإيراني، تابعت وزارة الخارجية ضرورة إطلاق سراحه عبر القنوات الدبلوماسية في طهران ولندن، ولا تزال الجهود مستمرة.

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