الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني

العالم- ايران

وتم استدعاء السفير البريطاني في طهران، سايمون شركليف، إلى وزارة الخارجية الايرانية، وذلك في اعقاب قيام الحكومة البريطانية، بتسليم أحد المواطنين الايرانيين إلى أمريكا بتهمة التحايل على العقوبات.

وأبلغ المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية السفير البريطاني لدى إيران اعتراضاً شديد اللهجة على الاعتقال غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه إلى الولايات المتحدة. وطالب بالإفراج عنه.

والجدير بالذكر أنه بعد علم وزارة الخارجية الايرانية بالاعتقال غير القانوني للمواطن الإيراني، تابعت وزارة الخارجية ضرورة إطلاق سراحه عبر القنوات الدبلوماسية في طهران ولندن، ولا تزال الجهود مستمرة.