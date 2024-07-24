شاهد.. الاحتلال يشن اعتداءات دموية على مخيمات الضفة

العالم _ خاص بالعالم

3 فلسطينين استشهدوا الاربعاء بنيران اسرائيلية احدهم ضابط في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، والشاب يزن عبدو في طولكرم متأثرا بإصابته، و شاب فلسطيني آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا جنوبي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما اصيب 8 فلسطينيين بجراح 6 منهم بالرصاص الحي و اثنان اثر الاعتداء الضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا نقلوا الى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

واستشهد الشاب يزن عبدو في مخيم طولكرم اثر اصابته برصاص قوات الاحتلال فجر الأربعاء عند اقتاحمها المخيم والذي اسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم سيدة و ابنتها بقصف مُسيّرة إسرائيلية ليرتفع عدد الشهداء في المخيم إلى 6.

كما استشهد طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم كان متأثراً بإصابته الحرِجة برصاص الاحتلال قبل أسبوعين، خلال وجوده عند أقاربه في بلدة ميثلون جنوب جنين ليرتفع عدد الضحايا في الضفة الغربية، خلال 24 ساعة، إلى 11 شهيدا.

في حين أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، إلى 598 شهيدا منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي.