إيران تتوج ببطولة أسيا في المصارعة الحرة للشباب

العالم - ايران

وأقيمت منافسات بطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب، على مدى يومي 23 و24 يوليو، في سيراشا بتايلاند، لمختلف الأوزان.

وفي ختام المنافسات، انتزعت ايران لقب البطولة بحصول ابطالها على 5 ميداليات ذهبية، وفضيتين وميداليتين برونزيتين وبرصيد بلغ 201 نقطة.

وضم المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة - شباب، علي خرمدل في وزن 65 كجم، وعلي كرمبور في وزن 70 كجم، وعلي رضائي في وزن 74 كجم، وأبو الفضل بابالو في وزن 97 كجم، وأمير رضا معصومي في وزن 125 كجم، الذين تقلدوا الميداليات الذهبية الخمس.

وبينما فاز كل من مجيد باقري في وزن 79 كجم، أبو الفضل رحماني في وزن 89 كجم، بالميدالية الفضية، واحرز علي مؤمني في وزن 57 كلغ وأمير رضا دليري في وزن 92 كجم، الميدالية البرونزية من هذه المنافسات.

وفي تصنيف الفرق، فازت إيران بالبطولة برصيد 201 نقطة، وحلّ فريقا كازاخستان بـ 150 وأوزبكستان بـ 136 نقطة، في المركزين الثاني والثالث.

هذا وكان قد توج المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة أسيا للشباب التي أقيمت في تايلاند ايضا، قبل يومين بعد تقلده 6 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وميداليتين برونزيتين.

وفي ترتيب الفرق، انتزعت إيران البطولة برصيد 206 نقاط، لتحل كازاخستان بـ 185 نقطة ثانية، وقرغيزستان بـ 141 نقطة في المركز الثالث ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الرياضة والشباب بالجمهورية الاسلامية الايرانية، رسالة تهنئة عقب فوز إيران بلقب بطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب 2024م.