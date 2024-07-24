بعثة أممية تكشف عن حقائق مروعة حول أوضاع السودانيين في الحرب

العالم _ خاص بالعالم

فريق تحقيق أممي وثق 'أعمال قتل مروعة وانتهاك حرمة النساء' في السودان، وفق روايات تفصيلية تحدث عنها شهود عيان التقاهم الفريق في تشاد المجاورة.

كل الحقائق الأليمة تكشفت لأعضاء بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، عندما أمضوا 3 أسابيع في تشاد، حيث التقوا ناجين من الصراع وأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومراقبين، ووثقوا 'أنماطا مقلقة' من الانتهاكات الجسيمة.

البعثة وثقت حقائق مروعة حول ما حصل للسودانيين جراء الحرب، حيث تحدثت عن عمليات 'احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري'، بالإضافة إلى 'أعمال نهب وحرق منازل وتجنيد أطفال'.

المحققون أشاروا إلى أن العديد من الانتهاكات تستهدف المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدرسين والأطباء، مؤكدين أن 'التهجير القسري كان قاسما مشتركا'.

ويشهد السودان منذ أبريل عام 2023 حربا ضروسا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقد اتهم الجانبان من منظمات إنسانية عدة بارتكاب جرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية.

و النزاع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع خلف حتى الان عشرات الآلاف من القتلى وتسبب بنزوح الملايين، بينهم مليون شخص فروا إلى دول مجاورة، ولجأ أكثر من 6000 منهم إلى تشاد.