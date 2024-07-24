بيلوسي: خطاب نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس

العالم-الامريكيتان

وفي صفحتها على منصة "إكس"، كتبت نانسي بيلوسي (من الحزب الديمقراطي): "كان الخطاب الذي قدمه بنيامين نتنياهو في قاعة مجلس النواب اليوم (الأربعاء) هو أسوأ عرض لأي شخصية أجنبية رفيعة المستوى تمت دعوتها وتكريمها بشرف مخاطبة الكونغرس الأمريكي".

وأضافت: "الكثير منا، الذين يحبون إسرائيل، قضوا وقتا اليوم في الاستماع إلى الإسرائيليين الذين عانت عائلاتهم في أعقاب الهجوم الإرهابي وعمليات الاختطاف التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر".

وتابعت بيلوسي: "تطالب هذه العائلات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يعيد الرهائن إلى ديارهم – ونأمل أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".

وقد ألقى نتنياهو مساء الأربعاء، خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.