واشنطن قلقة إزاء تعاون كوريا الشمالية مع بيلاروس

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن كوريا الشمالية وبيلاروس: "كما تعرفون نحن قلقون للغاية إزاء تعزز التعاون الأمني بين روسيا وكوريا الشمالية. وإذا رأينا توريدات أسلحة من كوريا الشمالية إلى أي بلد آخر أو من أي بلد إلى كوريا الشمالية، فنحن سنكون قلقين على حد سواء".

وأضاف ميلر أنه يصعب عليه أن يعطي تقييما لزيارة وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف لبيونغ يانغ.

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية البيلاروسي يقوم بزيارة رسمية لكوريا الشمالية خلال الفترة بين 23 و26 يوليو الجاري.

وأكدت الخارجية البيلاروسية في أعقاب المباحثات بين الوزير ريجينكوف ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي، أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.