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قائد الثورة يزور مزار الشهداء "أمير عبداللهيان و"جلادتي" و"موسوي" و"زماني نيا"

قائد الثورة يزور مزار الشهداء
الخميس ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي مساء الاربعاء مزارات الشهداء أمير عبداللهيان وجلادتي وموسوي وزماني نيا في المرقد الطاهر للسيد عبد العظيم الحسني (ع) في مدينة ري جنوب طهران .

العالم - ايران

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان قائد الثورة الاسلامية زار في مرقد السيد عبدالعظيم الحسني في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، مزارات الشهداء؛ وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والعميد مهدي موسوي قائد جهاز حماية رئيس الجمهورية الشهيد رئيسي، وشهيد الدفاع عن المراقد المقدسة واحد رفاق الشهيد زاهدي الذي استشهد في الاعتداء الذي نفذه الكيان الصهيوني على القنصلية الايرانية في سوريا مهدي جلادتي وأحد الشهداء في فريق حماية الشهيد الحاج قاسم سليماني في مطار بغداد وحيد زماني نيا.

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