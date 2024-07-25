بعد 45 دقيقة.. رجل يعود للحياة بعد وفاته وهذا ما حدث!

العالم-حوادث

ووفقا صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد تناول "فينسنت تولمان" جرعة زائدة هائلة من مكمل غذائي غير آمن لبناء الأجسام، في محاولة سريعة لبناء العضلات، أدى ذلك إلى تسممه وتدهور حالته الصحية وفقدانه الوعي.

نُقل "تولمان" على الفور إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه، وأُعلن عن وفاته رسميا، ونُقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى ووُضع في كيس الجثث.

وبعد مرور 45 دقيقة، فوجئ العاملون في المشرحة بحركة من داخل كيس الجثث، وعند فتحه، اكتشفوا أن "تولمان" كان لا يزال على قيد الحياة، حيث بدأ في تحريك يديه، ثم انفتحت عيناه ببطء.

يروي "تولمان" ما حدث قائلا: "طلبت أنا وأصدقائي زجاجة من مكمل غذائي لتناوله قبل التمرين، ولكن بمجرد تناول جرعة زائدة منه شعرت بأن هناك شيئا ما خطأ".

وتابع: "عانيت من الهذيان والقيء، فحاولت التخفيف من الأعراض بتناول الطعام، لكن حالتي ساءت بشكل مفاجئ، فقدت الوعي وتباطأ نبضي وشعرت بالدوار، ثم سقطت مغشيا على الأرض".

وأضاف: "بينما كنت أتقيأ في محاولة للتخلص من السبب وراء هذه الأعراض، دخلت في حالة اختناق أدت إلى دخولي في غيبوبة".

وصف "تولمان" لحظة إعلان وفاته وكأنها مشهد سينمائي لا يمكن تصديقه.