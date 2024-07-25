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إشتداد الضغط على خان يونس وأجواء قرب الصفقة

الخميس ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

ما تفسير اشتداد الضغط في ميدان خان يونس واستمرار القصف وفرض النزوح، بالتزامن مع وجود نتنياهو في واشنطن حيث سيلقي خطابا أمام الكونغرس ويلتقى بايدن؟

العالمإيران

كيف تقرأ أجواء ترجيح قرب التوصل لصفقة بعد تأجيل زيارة الوفد الإسرائيلي المقررة للدوحة والقاهرة سابقا لما بعد اجتماع نتنياهو؟

ماذا يعني إعلان الجيش أنه أنهى عمليته الكبرى وهو ينتظر تنفيذ المرحلة الأولى من التبادل ليقرر الخطوة التالية؟

هل يستطيع نتنياهو المناورة من خلال خطابه في الكونغرس والشارع يحمله مسؤولية قتل الأسرى إذا رفض الصفقة؟

ما دلالات مقاطعه حوالي 80 مشرعا لخطابه فيما محتجون أميركيون بمحيط الكونغرس يطالبون بإنهاء الحرب على غزة ووقف تزويد الكيان بالسلاح؟

وتستضيف الحلقة في الإستوديو ببيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبوالغزلان، ومن بيت لحم الباحث السياسي سهيل خليلية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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