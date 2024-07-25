ممثلو فصائل المقاومة ودبلوماسيون يجتمعون في تونس بسبب غزة

العالم - مراسلون

من المحرر اللاتيني سيمون بوليفار إلى الشهيد محمد البراهمي، مصافحة تجذر مشتركا قوامه الانتصار لغزة ومقاومتها الباسلة.

مشهد جسد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بمناسبة ندوة دولية بالعاصمة التونسية، بحثت أبعاد معركة طوفان الأقصى وإسقاط أكاذيب الاحتلال في مقابل السردية الفلسطينية المقاومة.

وقال أمين سر الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، عبد الملك سكرية، ان " حصل تغير في الرأي العام العالمي لصالح الرواية الفلسطينية الرواية الحقيقية بعد ان كانت الرواية الصهيونية المزورة مسيطرة ومحتلة عقول الراي العام العالمي".

ووسط حضور دبلوماسي رفيع وممثلين عن فصائل المقاومة، تناولت المداخلات التحولات الإقليمية التي أفرزها الطوفان.

الرهانات السياسية للمعركة دحرت مخططات تصفية القضية الفلسطينية بحسب المتحدثين، وأنتجت تهديدا وجوديا للمشروع الصهيوني.

واكد مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي، رسمي أبو عيسى، ان "قبل طوفان الاقصى كان الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية اليوم الحديث عن تصفية المشروع الصهيوني الامريكي في المنطقة هذا حقيقة ما جرى ويجري الان هناك قلق وجودي داخل الكيان الصهيوني".

الانجازات العسكرية للمقاومة في غزة وجبهات الإسناد، مثلت بدورها محور نقاش بين المشاركين.

فمع استمرار العدوان للشهر العاشر، نقل محور المقاومة المواجهة إلى داخل الكيان المحتل وفاقم الانقسامات في جبهته الداخلية.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، مير مسعود حسينيان " هناك شرخ داخلي في الكيان الصهيوني وانسحاب عدد كثير من الوزراء والجنود للمشاركة في معارك الجبهة وكليا ابطال قضية التوافق الابراهيمي بذريعة الامن".

وشددت الندوة على تطوير الوعي لدى الشارع العربي، باعتباره حاضنة فكرية لخيار المقاومة ومواجهة أجندات التطبيع.

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