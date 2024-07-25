جلسة عار وحفلة أكاذيب.. خطاب نتنياهو يقلب الاحتلال وامريكا ضده +فيديو

العالم - خاص العالم

جلسة عار وحفلة أكاذيب، كان المايسترو فيها رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الاميركي. جلسة حاول نتنياهو التسويق لعقيديته في عدوانه على غزة، والتسويق لما أسماه القضاء على حماس وخلق غزة منزوعة السلاح، كرؤيته لغزة ما بعد الحرب.

نتنياهو حاول ربط مستقبل وأمن الاحتلال بمستقبل وأمن واشنطن، في سعي منه للحفاظ على الدعم الاميركي ورفع ما يقال إنه حظر تسليحي على بعض أنواع الأسلحة الثقيلة، وفيما تجاهل قضية وقف اطلاق النار، اكتفى نتنياهو بإبداء ثقته في الجهود التي تبذل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؛ الأمر الذي انتقده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الذي اعتبر أنه من العار أن يتحدث لساعة كاملة دون الاعلان عن صفقة للاسرى.

خطاب نتنياهو بمضامينه التحريضية والعدوانية، لاقى الكثير من ردود الفعل المنددة والغاضبة، فلسطينيا؛ اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن خطاب نتنياهو كان حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم؛ فيما اعتبره القيادي في حماس سامي أبو زهري دليل على أن نتنياهو لا يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار، وأن أكاذيبه لن تفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة. أما أسامة حمدان، رأى أن نتنياهو حاول تسويق أكذوبة أن الاحتلال حالة أصيلة في المنطقة.

حركة الجهاد الاسلامي أيضا أكدت أن خطاب نتنياهو وأفتراءاته اثبتت هشاشة الكيان وأن وجوده مستمد من الحروب، معتبرة أن أكاذيب نتنياهو حول عدم قتل جيشه مدنيين في الهجوم على رفح، هو استهزاء بالعالم. فيما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أميركيا.. شهد خطاب نتنياهو حملة انتقادات واسعة من قبل النواب والمسؤولين الاميركيين؛ السيناتور الديمقراطي اليساري بيرني ساندرز، وصف نتنياهو بأنه مجرم حرب وكاذب، معتبرا أن خطابه أمام الكونغرس هو حملة انتخابية لنفسه، مشيرا إلى عشرات آلاف الأطفال الذين يواجهون المجاعة بسبب منع حكومة نتنياهو المساعدات عنهم.

رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وصفت خطاب نتنياهو بأسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية امام الكونغرس. فيما شددت النائبة الديمقراطية داليا راميريز على ضرورة عدم تمويل أميركا نتنياهو لأنه يدفع لحرب إقليمية، محملة نتنياهو مسؤولية مقتل آلاف الفلسطينيين والاسرى برفضه وقف الحرب.