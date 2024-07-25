زيارة نتنياهو إلى واشنطن عديمة الأهمية

العالم – خاص بالعالم

وفي حدث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار هيثم أبوالغزلان إلى أنه ونقلا عن موقع إسرائيل اليوم والقناة الـ12 الإسرائيلية فإن كيان الاحتلال طلب تعهدا من بايدن بأن يستمر في القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة، مؤكدا أن: نتنياهو ذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية وهو يدرك جيدا أنه لا يريد صفقة كاملة توقف العدوان بشكل كامل وتلتزم بالاتفاقات أو حتى بنص الورقة التي قدمها بايدن وأعاد التأكيد عليها مجلس الأمن في قراره.

وأوضح أنه ومع تراجع بايدن عن خوض الانتخابات وما حصل مع ترامب من خلال الرصاصة التي أصابت أذنه، فإن ما كان يريد أن يضغط نتنياهو به على الرئيس الأميركي وبحملته الانتخابية لم يعد موجودا، وبالتالي اللقاء الذي يعقده نتنياهو مع بايدن لن يكون ذا أهمية بهذا السياق.

وأشار إلى أن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الثالثة هي محاولة منه لاستيعاب التحركات الدولية والضغوط الأميركية، أي ليعلن للولايات المتحدة الأميركية أنه ملتزم بالمعايير الأميركية، ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو أن المجازر تزداد، وخلال هذه المرحلة نرى أن العدو الإسرائيلي يستهدف عن قرب المدنيين الفلسطينيين ولكن دون أن تكون هناك ردود فعل واسعة كما كان يحصل في السابق.

وشدد بالقول: لذلك اعتقد أن هذه المسألة يجب علينا التركيز عليها اليوم بشكل كامل، خصوصا وأنه ما بعد الضربة القوية التي تعرض لها في تل ابيب بالمسيرة اليمنية يافا يريد أن يظهر للعالم أنه لا يزال قويا وبالتالي يحاول أن يصور صورة نصر في الحديدة في اليمن.

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