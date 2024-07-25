الأرجنتين تتقدم بشكوى ضد المغرب إلى فيفا

العالم- الرياضة

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة كلاوديو تابيا، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس: "تقدم الاتحاد بشكوى بالفعل إلى لجنة الانضباط التابعة للفيفا بهدف اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة وتوقيع عقوبة على أي شخص أو اتخاذ ما هو مناسب"، لينضم الأخير إلى مجموعة من لاعبي الأرجنتين، على غرار قائد المنتخب الأول ليونيل ميسي، الغائب عن الألعاب والمتوج أخيراً بكوبا أميركا، بعدما تفاعلوا مع أحداث المباراة واستكمالها مع عدم احتساب هدف التعادل الذي سُجل قبل إيقاف اللعب، إثر اجتياح بعض المشجعين أرضية الملعب وإلقاء زجاجات على الملعب.

وتسبب هدف الأرجنتين في حدوث غضبٍ كبيرٍ في المدرجات، خاصة أن عدد مشجعي المغرب كان كبيراً، ولكن وجود شبهة حالة تسلل دفع بعضهم إلى النزول لأرض الملعب، ليقرر الحكم وسط الفوضى الدخول لغرف خلع الملابس إلى حين إخلاء المدرجات تماماً من الحضور، وفعلاً بعد ساعتين من التوقف تقريباً، جرت العودة لاستكمال المباراة مع قرار الحكم بإلغاء هدف التانغو بعد اللجوء إلى تقنية فيديو الحكم المساعد (فار).