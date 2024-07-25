شاهد/محتجون يطلقون الديدان والصراصير على طاولة طعام نتنياهو بالفندق

العالم- الامريكيتان

ويُظهر الفيديو، أسرابا من الصراصير على أرضية الفندق، قبل أن يطلق المتظاهرون إنذار الحريق في الفندق "لضمان إقلاق نتنياهو قبل أن يُلحق العار بنفسه في الكونغرس أمام العالم".

ويُظهر الفيديو أيضا الديدان وهي تزحف على طاولة بها أكواب للشرب، خلفها علما كيان الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي.

وأقام جهاز الخدمة السرية الأمريكية وشرطة العاصمة نقاط تفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع لفحص أي شخص يدخل المبنى.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن شرطة الكابيتول شرعت برش رذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين الذين يحاولون عبور الخط الذي أقامته الشرطة قبيل إلقاء بنيامين نتنياهو خطابا في الكونغرس.

واحتشد عشرات المتظاهرين الرافضين للحرب على غزة في محيط مبنى الكونغرس الأمريكي بالتزامن مع كلمة نتنياهو.