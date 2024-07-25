كيف تلقف الداخل الإسرائيلي خطاب نتنياهو بالكونغرس؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن غالبية من انتقدوا في داخل الكيان الإسرائيلي خطاب نتنياهو في الكزنغرس الأميركي انتقدوه لأنه لم يتحدث حتى ولو بتلميح ولا تصريح عن صفقة التبادل المقترحة، الأمر الذي اعتبر وكأن بنيامين نتنياهو لا يريد حتى أن ينجز هذه الصفقة لا بمرحلتها الأولى ولا بمراحلها التالية.

وأشار إلى أن الأمر اعتبر صفعة مدوية لذوي الأسرى الإسرائيليين، خاصة وأن هذا الخطاب تزامن مع استعادة أربع جثث لإسرائيليين قتلوا في السابع من أكتوبر وما بعد ذلك من قطاع غزة.

وأكد أن هذا الأمر شكل أزمة كبيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومنه أن رئيس المعارضة يائير لابيد قال إن ما قام به نتنياهو في هذا الخطاب إنما هو معيب.

وقال: واضح تماما أن بنيامين نتنياهو حاول من خلال هذا الخطاب أن يضرب عدة عصافير بحجر واحد، حيث حاول بشتى الطرق أن يؤلب الرأي الأميركي على إيران، وحاول أن يظهر ان الكيان الإسرائيلي هو الكيان المظلوم وأن ما يحدث في قطاع غزة ليس إبادة جماعية، وحاول أن يظهر أمام المجتمع الإسرائيلي بأن هناك تاييد أميركي لموقفه السياسي.

وأكد أن هذه هي النقطة المهمة التي أرادها حيث أراد أن يقول للإسرائليين إنه ما زال يملك نقاط قوة في الولايات المتحدة وإنه ما زال محلا للاحترام وللتقدير رغم أن ما حدث فيه الكثير من الإهانة له، وعلى رأس ذلك أنه لحد اللحظة لم تتحدد الكثير من الأمور، وواضح تماما أن نتنياهو لم يلتقي بكل المسؤولين الأميركيين.

وخلص مراسلنا إلى أن: الرجل حسم الكثير من الأمور، ومن بينها أنه سوف لن يكون للفلسطينيين مستقبل، ولن تكون هناك دولة، ولن تكون هناك إمكانية حتى أن يقرروا مصيرهم.. وكل هذا الأمر يخلق أزمات كثيرة.. لكن باعتقادي تبقى أزمة نتنياهو الأكبر هي في داخل الكيان الإسرائيلي الذي رغم كل ما يفعله لا يصدقون.

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