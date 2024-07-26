طوفان بشري بصنعاء يعلن الإستنفار الشامل للرد على العدوان الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

نددت الحشود بالعدوان الإسرائيلي على الحديدة، وباركت انطلاق المرحلة 5 من التصعيد، متوعدة باستمرار الإسناد اليمني لفلسطين مهما كان حجم التهديدات.

وقال دير مكتب الرئاسة اليمنية أحمد حامد: نقول للعدو الإسرائيلي الذي أشعل النار في الحديدة لتحقيق نصر زائف عملياتنا مستمرة والرد آت لا بد منه".

التظاهرات الحاشدة التي عمّت أرجاء البلاد جاءت بمثابة رد شعبي واسع على العدوان الإسرائيلي، وإظهار حجم الالتفاف الشعبي حول القيادة والجيش.

وللتأكيد أيضاً على استمرار التضامن اليمني مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته وإسناد مقاومته، حيث طالبت الحشود بالمزيد من العمليات العسكرية المنكلة بكيان الاحتلال وحلفائه.

وقال طه السفياني عضو اللجنه العليا لنصرة الاقصى:"إن الشعب اليمني مهما واجه من عدوان، ومهما واجه من مؤامرات فإنه لا يمكن ان يتنازل عن مبدئه الأساسي وهو نصرة الشعب الفلسطيني".

جموع المتظاهرين اليمنيين استنكروا أيضاً استمرار المجازر والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما عبروا عن سخطهم من حالة الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم، وكذلك من الموقف الأمريكي الداعم لكيان الاحتلال وجرائمه، وآخرها حجم الاحتفاء والاستقبال الرسمي في واشنطن لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو.

ويجدد المتظاهرون اليمنيون الدعوات إلى الشعوب العربية والإسلامية لضرورة التحرك بكافة الطرق المتاحة لنصرة غزة، مشيدين بحالة صمود الفلسطينيين وثبات فصائل المقاومة في وجه الصلف الصهيوني.

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