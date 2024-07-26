كاميرا العالم ترصد آخر تطورات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة

العالم - خاص بالعالم

ونوه مراسلنا إلى طائرات الاحتلال التي جددت قصفها لعدة مناطق في محافظة خانيونس جنوب القطاع بالتزامن مع استمرار عملية الاجتياح للمناطق الشرقية من المحافظة، حيث نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس والمدفعية تقصف حي الشيخ ناصر ومعن شرقي المدينة.

ولفت مراسلنا إلى ارتقاء شهيدين وسقوط مصابين في قصف صهيوني على وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. حيث وصل شهيدان بطريقهم الى مستشفى ناصر الطبين مشيرا إلى استهداف الاحتلال في شارع الأرنب في خانيوس مجموعة من المواطنين وما زالت الاصابات متواجدة في تلك المنطقة بسبب عدم تمكن طواقم الاسعاف من الوصول الى هذا المكان بسبب خطورة الوضع في خان يونس.

وأشار مراسلنا إلى القصف المدفعي العنيف جدا الحاصل من الطائرات الحربية الاسرائيلية في مدينة غزة وشمال القطاع في غزة، خاصة حي الرمال ومنطقة الجامعات وتل الهوى والصناعة حيث قام الاحتلال بقصفها من الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية وسط تقدم للآليات الاسرائيلية من منطقه الكلية الجامعيه شارع 8 بالاتجاه الشمالي هذه المنطقة وحل تل الهوى حيث أن الآليات الإسرائيلية المتوغلة لاقت مواجهة واشتباكات عنيفة نارية بين المقاومة الفلسطينية والاليات الاسرائيلية.

وأكد مرسلنا تمكن المقاومة من قنص جندي صهيوني يعتلي إحدى الآليات المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

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