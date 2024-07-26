شاهد.. سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

العالم - خاص بالعالم

في تلك الصور التي بثتها كتائب القسام تظهر نجاح المقاومين بتدمير دبابتين اسرائيليتين من نوع ميركافاه اربعة ،حولهما عدد من الجنود بعبوتي 'شواظ' في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كذلك أعلنت القسام،الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة مشاة اسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.



واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل جنديين و إصابة ثلاثة عشر جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.هذا وقتل ستمئة وثمانية وثمانين جنديا وضابطا إسرائيليا منذ السابع من اكتوبر، من بينهم ثلاثمئة وثلاثة وعشرين في المعارك البرية في قطاع غزة بحسب قناة كان العبرية.



وتدور معارك ضارية بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.هنا تستهدف المقاومة الفلسطينية الدبابات الإسرائيلية المتوغلة.

كما يقوم المقاومون بنصب عبوة شواظ وتمويهها، قبل تفجيرها مع مرور إحدى الدبابات الإسرائيلية واشتعال النيران فيها.



بدورها قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنات غلاف غزة بوابل من الصواريخ.

في المقابل، دوت صفارات الإنذار في عسقلان وفي عدة مستوطنات، بما في ذلك «ياد مردخاي» و«زيكيم» وكرميا والمنطقة الصناعية الجنوبية في عسقلان و«إيرز».

واندلع حريق على شاطئ عسقلان نتيجة اعتراض أحد شظايا الصواريخ، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...