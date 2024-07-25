العالم - خاص بالعالم

ترحيب واسع في الاوساط الرسمية والشعبية عقب الاتفاق الذي تم بين صنعاء والسعودية لمعالجة قضايا انسانية واقتصادية كان ابرزها إلغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من طرف حكومة مرتزقة العدوان واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.

يرى مراقبون أن السعودية تراجعت عن قراراتها الاخيرة مجبرة حتى تتجنب عواقب التصعيد من جانب صنعاء.

وقال محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الاعلى:" أبعاد الاتفاق هي خيبة أمل النظام الامريكي والكيان الصهيوني الذين كانوا يريدون توريط النظام السعودي في أن يقوم بالمواجهة نيابة عنهم فمن حسن حظ النظام السعودي أنه تجنب الايقاع في هذا المنزلق بعد أن كان قد بدأ بالتورط فيه".

فيما يرى خبراء أن موقف اليمن المساند لفلسطين وغزة لم يكن بعيدا عن المشهد مع تغير معادلة الردع وما وصلت إليه القدرات العسكرية اليمنية من تطور عكسه التصعيد الحاصل في البحر ووصول الضربات اليمنية إلى عمق كيان العدو الصهيوني والذي كان له الأثر الأبرز في رضوخ قيادة التحالف لهذا الاتفاق

وقال جلال الرويشان نائب رئيس وفد صنعاء المفاوض:" نعتبر ان هذا الاتفاق قد جاء نتيجة لصمود القيادة والشعب اليمني في موقفه تجاه غزة وفلسطين، وكل الضغوط التي مورست، سواء كانت ضد البنوك أو حصار الموانيء الجوية او البحرية كان الهدف منها، هو إيقاف هذا الموقف المساند لفلسطين، وبالتالي اثبتت القيادة والشعب والقوات المسلحة اليمنية بانها جديرة بهذا الموقف وجديرة بهذا الرهان وانها لن تخضع لجميع الضغوط".

وفي تسارع ملحوظ لتنفيذ بنود الاتفاق اعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي فعليا إلى وجهة واحدة هي الأردن مع اعتماد جوازات السفر الصادرة من صنعاء مايعكس جدية الأطراف المتحاورة في السير قدما نحو رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإن كانت بطيئة.

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