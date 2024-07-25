شاهد.. أزمة مياه خانقة يعيشها سكان المناطق الريفية بتونس

العالم - خاص بالعالم

من اجل الحصول عل مياه صالحة للشرب تقطع هذه السيدة المتقدمة في العمر رحلة يومية مرهقة عبر طريق زراعي غير معبد لتصل الى بئر لتصبح رمزا لازمة مياه شديدة تشهدها المنطقة في تونس الخضراء.



وتشهد مناطق عديدة في تونس انقطاعات متكررة للمياه تدوم لساعات أو أيام في ظل أزمة ندرة المياه وتراجع مخزون السدود بسبب الجفاف المتواصل الذي تعيش على وقعه البلاد ما يضاعف معاناة سكان هذه المناطق.



خاصة سكان منطقة الشرايطية الذين يلجؤون لشرب مياه المواجل التي تكون في غالب الأحيان ملوثة وغير صالحة للشرب حسب ما قال احد السكان المحليين.



وفي ولاية جندوبة، يعاني أيضًا آلاف السكان من تكرار انقطاع المياه في حين تبرر السلطات هذه الانقطاعات التي تتواصل في بعض الأحيان لأسابيع بوجود مشاكل في شبكات توزيع المياه.



ويعيش سكان منطقة عين مازوز من معتمدية طبرقة منذ أكثر من شهر دون ماء صالح للشرب، ما دفعهم إلى تنفيذ تحركات احتجاجية للمطالبة بإرجاع المياه لهم وإصلاح شبكات التوزيع التي أصبحت مهترئة وغير قادرة على القيام بوظيفتها.



السلطات التونسي تتهم مجموعات اجرامية بالوقوف وراء تكرار قطع الماء على المواطنين في العديد من المدن بهدف تاجيج ازمة داخلية.

غير أنّ المختصين يؤكدون أنّ السبب وراء تكرار انقطاع المياه هو تواتر سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية وإقرار العمل بنظام تقسيط المياه الصالحة للشرب منذ أكثر من سنة.حيث تقوم وزارة الفلاحة بقطع المياه ضمن قراراتها بتطبيق سياسة تقسيط المياه إلى أجل غير مسمى.

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